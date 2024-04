Casa di Montecarlo, Fini condannato a 2 anni e 8 mesi

63 Visite

Il procedimento è legato all’indagine sulla compravendita di un appartamento lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. La compagna dell’ex presidente della Camera, Elisabetta Tulliani, è stata condannata a 5 anni mentre il fratello di lei a 6 anni e il padre dei due a 5 anni. Fini: “Non sono stato ritenuto responsabile di riciclaggio. Dopo tante accuse sono responsabile di cosa? Di aver autorizzato la vendita. Non mi è chiaro in cosa consista il reato”. I legali: “Faremo appello”













