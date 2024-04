LA PRO LOCO QUARTO “SU ALI D’AQUILA” E “LA VERA GIOIA”

67 Visite

In presentazione venerdì 12 Aprile alle ore 18:00 presso il Centro Aias, che ospita l’evento culturale della Pro Loco Quarto

Due libri, un unico percorso verso la consapevolezza e l’accettazione di se stessa, donandosi agli altri. E’ l’estrema sintesi di due piccoli romanzi interconnessi tra loro, in presentazione venerdì 12 Aprile alle ore 18:00 presso il centro Aias, “Teresa Baiano” di Quarto. La bella sede di via Campana, 354 ospiterà l’evento culturale promosso dalla Pro Loco Quarto, guidata dall’avv. Franca Baiano, che accoglierà Roberta Rubino, autrice dei due testi: “Su ali d’aquila” e “La vera gioia”, che saranno al centro dell’incontro moderato dalla giornalista Angela Fabozzi e che vedrà la partecipazione e gli interventi della Prof.ssa Raffaella De Vivo, assessore alla Cultura del Comune di Quarto e di don Emanuele Onifade, parroco della chiesa SS. Pietro e Paolo di Quarto.

Le note biografiche sull’autrice Roberta Rubino, dicono che “ha una certa età, una figlia, quattro nipoti e la gastrite. Scrivere e camminare sono le sue vere passioni e poiché, a volte, le pratica contemporaneamente, le capita di cadere. Ma si è sempre rialzata”. Ed è il “rialzarsi” il fulcro dei due romanzi, che seppur non autobiografici, raccontano lacerazioni profonde della protagonista, ma in fondo, sono storie di forza e voglia di rialzarsi non soccombendo ai dolori ed agli eventi. Un percorso affrontato prima inconsciamente e poi con consapevolezza, che porterà la ribelle protagonista ad affrontare la vita al di fuori di ogni schema e luogo comune, guidata da suoi riccioli rossi, che la condurranno per mano dal “Mostro” anche grazie alla figura chiave di padre Pedro.

La serata, ad ingresso libero, si concluderà con un aperitivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews