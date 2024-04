Insediato il Comitato tecnico-scientifico per la redazione del nuovo “Piano di gestione del Centro Storico di Napoli”

63 Visite

Si è insediato ieri, a Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il Comitato Tecnico-Scientifico nominato per la redazione del nuovo “Piano di gestione del Centro Storico di Napoli” – Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO”

I componenti del Comitato tecnico-scientifico, esperti delle diverse discipline funzionali alla redazione del Piano di Gestione in materia urbanistica, ambientale, architettonica, storica, artistica e tecnica, collaboreranno a titolo gratuito con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione dei documenti scientifici necessari alla redazione del nuovo Piano.

In qualità di Presidente è stato nominato il prof. Alessandro Castagnaro dell’Università degli studi Federico II°.

Si allegano foto dell’insediamento e Decreto di nomina.