O.J. Simpson è morto di cancro a 76 anni: addio al campione di football americano

124 Visite

È morto all’età di 76 anni O. J. Simpson, ex leggendario giocatore di football americano, attore di una dozzina di film, tra i quali “Una pallottola spuntata” e “Capricorn One”. A darne la notizia, sui social, la stessa famiglia: “Nostro padre, Orenthal James Simpson, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e grazia. La famiglia Simpson”. Considerato uno dei più grandi giocatori della storia Nfl, nel 1994 fu accusato di aver ucciso l’ex moglie Nicole Brown e l’amico Ronald Goldman, venendo poi assolto dopo un processo che ha diviso l’opinione pubblica. Il caso fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles trasmesso in diretta tv che culminò con il suo arresto. Nel 2008 è stato condannato a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Fu stato liberato nell’ottobre 2017 e si trovava ancora in regime di libertà vigilata.

La biografia

Era nato a San Francisco da Eunice Durden (1921-2001), amministratrice ospedaliera, e Jimmy Lee Simpson (1920-1986), chef e custode in una banca e famosa drag queen. I suoi genitori divorziarono quando aveva 5 anni e fu allevato dalla madre. Cresciuto a San Francisco, ha vissuto nel complesso residenziale di Potrero Hill. Durante l’adolescenza entra a far parte di una gang di strada chiamata “The Persian Warrior” e fu brevemente incarcerato al San Francisco Youth Guidance Center. È stato sposato due volte: dal 1967 al 1979 con Marguerite L. Whitley, da cui ha avuto i figli Arnelle (1968), Jason (1970) e Aaren (1977-1979), annegata a soli due anni nella piscina di famiglia, e dal 1985 al 1992 con Nicole Brown, da cui ha avuto Sydney Brooke (1985) e Justin Ryan Simpson (1988).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews