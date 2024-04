MARANO, NUOVA SCUOLA PER I BIMBI DI SAN ROCCO? IL COMUNE HA GIA’ UN’AREA E IL SINDACO ATTUALE VOTO’ IN CONSIGLIO COMUNALE PER L’ACQUISIZIONE. ECCO LE CARTE. CHE BISOGNO C’E’ DI ALTRI ESPROPRI

96 Visite

La delibera è del 31 marzo del 2008 ed è votata e approvata dal Consiglio comunale di Marano. Tra i presenti, in aula e vota anche a favore, in veste di consigliere, l’attuale sindaco di Marano Matteo Morra.

Con quella delibera, il consiglio comunale esprime parere favorevole al trasferimento dei beni Ex Ipab-Ritiro Santa Maria delle Grazie nel patrimonio del Comune di Marano, che da quel momento subentra anche nei contratti pendenti e qualsiasi titolo.

Tra i beni che l’istituto lascia al Comune di Marano c’è un fondo agricolo, ubicato in via San Rocco, civico 317, foglio 13, particelle catastali 17-24-32. Un fondo ampio che si nota subito dopo la rotonda di San Marco, guardando a sinistra, in direzione Rotonda Maradona, condotto dai signori A.M. e D.P.M.

Il Consiglio comunale, nella sua deliberazione, si impegna anche a “conservare la proprietà pubblica dei terreni, senza procedere ad alcuna alienazione, nemmeno per i coloni e prefigurando utilizzo a scopi sociali e pubblici”, così come era nelle intenzioni dell’istituto religioso prima del suo scioglimento.

Il Comune di Marano è dunque titolare di aree in cui potrebbe tranquillamente essere realizzata la nuova scuola dei bambini di San Rocco. La domanda sorge spontanea: il sindaco attuale ne è al corrente e non ricorda di aver votato a suo tempo? E ancora: se lo ricorda, perché ha prospettato, anche in un recente atto comunale, di voler espropriare un’area tra via Barco e via Castelbelvedere, per la quale bisognerebbe spendere tantissimo per espropri e progettazione e non per la realizzazione dell’edificio scolastico?

Sarebbe opportuno che il primo cittadino, sul tema, facesse chiarezza nell’interesse della cittadinanza. Quello di San Rocco, adiacente a San Marco, non è un terreno utilizzabile per una scuola e, nel caso, per quale motivo?













