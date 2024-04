CASERTA. LA POLIZIA LOCALE DENUNCIA UNA CITTADINA CHE DETIENE 11 CAVALLI

133 Visite

La Polizia Locale di Caserta – diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, unitamente al servizio veterinario dell’Asl Caserta – ha ispezionato una proprietà privata in località Casola all’interno della quale erano presenti n.11 cavalli. Dagli accertamenti è emerso che i cavalli avevano a loro disposizione circa 300 mq di terreno per poter pascolare e come stalla un manufatto di lamerie zincate di mq 50. Sono state emesse prescrizioni da parte dell’asl e la Polizia Locale ha proceduto a denunciare la titolare dei cavalli per inquinamento del terreno dovuto alla presenza di enormi cumuli di liquami dei cavalli posti tra il manufatto ed il terreno, mancanza dei contenitori per la raccolta degli stessi e per il mancato possesso di quanto previsto dalle normative vigenti in materia per lo smaltimento degli stessi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews