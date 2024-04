GENNARO FERRARO E’ D’ARGENTO NEI 200 DORSO AI CAMPIONATI GIOVANILI CRITERIA DI RICCIONE

120 Visite

Gennaro Ferraro fa il bis e conquista la medaglia d’argento nei 200 dorso con il tempo di 2’08”75. Per l’atleta originario di Monterusciello è la seconda medaglia, dopo quella di bronzo di ieri, conquistata ai campionati italiani giovanili Criteria in programma allo stadio del nuoto di Riccione. Il nuotatore della Napoli Nuoto nel pomeriggio ha, poi, gareggiato nei 100 farfalla dove ha avuto un discreto piazzamento. Bene anche Jacopo Grassi che ha chiuso i 200 dorso categoria junior 2007 con il tempo di 2’05”01. “Siamo soddisfatti delle ottime prestazioni di Gennaro Ferraro e di Jacopo Grassi – spiega Ottorino Altieri, responsabile nuoto della Napoli Nuoto -. Stanno crescendo tantissimi talenti nel nostro settore giovanile e tutto ciò è il frutto di una programmazione societaria alla base oltre naturalmente a quella tecnica e sportiva. La strada su cui stiamo lavorando è quella giusta, ora puntiamo ad alzare l’asticella come gruppo ma non solo. Il merito va sicuramente a Marina Nappo e Luca Infascelli che spronano di continuo i nostri ragazzi e ragazze. Il lavoro alla fine ripaga sempre. Il futuro per loro sarà ricco di soddisfazioni ma bisogna sempre rimanere con i piedi per terra. Questo è solo un punto di partenza”.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews