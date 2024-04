Nancy Liliano, il Suv con cui ha ucciso i carabinieri “dissequestrato dopo 5 giorni”

397 Visite

Il suv Range Rover con il quale Nancy Liliano, 31 anni, ha provocato l’incidente sulla statale 91 in cui hanno perso la vita due giovani carabinieri in servizio di pattuglia, Francesco Ferraro e Francesco Pastore, rispettivamente di 27 e 25 anni, a Campagna in provincia di Salerno, le era stato sequestrato perché senza assicurazione e le era stato restituito cinque giorni dopo.

La Procura di Salerno ha, dunque, iscritto nel registro degli indagati il nome della 31enne, che ora dovrà difendersi dall’accusa di duplice omicidio stradale. La donna è pure risultata positiva ai test tossicologici dell’alcol e della cocaina. La positività, evidenziata dal primo esame del sangue, dovrà però essere confermata dal un ulteriore test di secondo livello che avrà la validità di un controesame.

Secondo quanto si apprende, la Procura di Salerno ha ordinato alcune perizie sulle tre automobili coinvolte nella carambola mortale di sabato, nella quale sono rimaste ferite altre quattro persone. Nello schianto del Range Rover contro la pattuglia dei carabinieri, infatti, è rimasto ferito anche un terzo militare. Coinvolta un terza automobile, con alla guida un uomo di 75 anni, rimasto gravemente ferito. Ed è ferita, oltre a Nancy Liliano, anche una ragazza di 18 anni che era in macchina con lei.

La Liliano ha precedenti per spaccio (pena patteggiata a tre anni) e suo padre, secondo quanto riporta il Corriere della Sera è sotto processo – in primo grado – per omicidio stradale.













