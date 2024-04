Giovani e legalità, l’incontro a Calvizzano con il prefetto di Bari e tanti altri

51 Visite

Giovani e legalità a Calvizzano e tanti studenti che, all’interno del PalaRaffaella, hanno ascoltato le testimonianze di Giovanni Paparcuri, autista del giudice istruttore Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia; del prefetto di Napoli Michele Di Bari, dei parlamentari Federico Cafiero de Raho e Francesco Silvestro, e del consigliere comunale di Napoli Catello Maresca. In prima fila, per il Comune di Calvizzano, organizzatore dell’evento, il sindaco Giacomo Pirozzi. “La legalità non è un contenitore vuoto, ma va arricchito con proposte e atti concreti – ha sottolineato il prefetto di Napoli – Il mio plauso al sindaco Pirozzi, da sempre impegnato nel contrasto ad ogni forma di criminalità e delinquenza. Ai ragazzi dico che oggi le distanze tra Roma, Napoli e le realtà locali si sono accorciate: oggi, in poco tempo, vengono stanati pericolosi criminali. C’è tanto ancora da fare, ma bisogna essere fiduciosi”. Il primo cittadino, in apertura dei lavori, ha ricordato che a Calvizzano negli ultimi tempi si sono verificati diversi episodi di microdelinquenza, alcuni dei quali legati al fenomeno delle baby gang. Cafiero de Raho, nel suo intervento, ha ricordato anche la figura del carabiniere Salvatore Nuvoletta, ucciso dal clan dei Casalesi nel 1982.













