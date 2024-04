Voti comprati a 50 euro, il sistema Pd in Puglia e Piemonte

IL SISTEMA

I protagonisti dell’ultima inchiesta, in tutto sono 72 gli indagati, erano già stati sfiorati da indagini, dichiarazioni, intercettazioni, ma non servivano le microspie degli inquirenti per porsi una domanda sulla massa di voti garantita a ogni tornata elettorale dagli odierni indagati. Eppure sono rimasti al loro posto.

L’assessora Maurodinoia era già stata indagata per corruzione con il marito, nel 2022 era arrivato il proscioglimento con il giudice che sottolineava «l’esistenza di relazioni amicali assolutamente inopportune che, tuttavia, non superano la soglia del fondato sospetto in merito al loro coinvolgimento» in vicende corruttive, «difettando la prova di un collegamento tra le regalie/utilità erogate e gli affidamenti aggiudicati, tale da rendere sostenibile l’accusa di corruzione».

Maurodinoia è stata ribattezzata “lady preferenze”, ha sempre portato in dote vagonate di voti, vanta un’amicizia con la consigliera Maria Carmen Lorusso, arrestata nell’operazione antimafia di inizio marzo insieme al marito, Giacomo Olivieri.

«Io e Anita siamo molto amiche e alle regionali l’ho sostenuta a spada tratta», diceva Lorusso. A inizio marzo era arrivata la notizia di un’indagine proprio a carico di Maurodinoia per voto di scambio politico-mafioso partita dalle elezioni comunali a Bari del 2019.

Tuttavia, evidentemente, per il Pd e la giunta regionale a guida Emiliano questi elementi non erano sufficienti per ripensare alla sua nomina. Così lei è rimasta inamovibile.

Nonostante vicende che vanno al di là della disputa giudiziaria, ma che riguardano questioni di opportunità: come quella che gli investigatori, in un’altra indagine, definiscono una «strutturata conoscenza fra la Maurodinoia e suo marito Cataldo sia con il Tommaso Lovreglio che con suo padre Battista, elemento di primo piano del clan Parisi».

Relazioni sempre negate dall’assessora Maurodinoia, che ora deve fare i conti con la nuova indagine che svela un sistema, «il sistema Sandrino», dal nome di suo marito.