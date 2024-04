Carabinieri morti in provincia di Salerno e i feriti: il Suv guidato da una 31enne

Ferito un terzo militare dell’Arma, il maresciallo Paolo Volpe, che era alla guida della gazzella che ha riportato fratture diffuse, anche alla clavicola. È ricoverato presso l’ospedale di Battipaglia in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Chi invece lotta ancora in un letto della Rianimazione, sempre nell’ospedale capofila della Piana del Sele, è Cosimo Filantropia, 75enne, tamponato dal suv che ha carambolato contro la sua vettura. Ferite, non gravemente, le due donne a bordo dell’auto di grossa cilindrata, Nancy Liliano, 31enne di Campagna, ed una sua amica appena 18enne: sono in osservazione presso l’ospedale di Oliveto Citra. Alla guidatrice del suv, la 31enne di Campagna, sono stati eseguiti anche gli esami tossicologici ed alcolemici i cui risultati sono ora al vaglio degli inquirenti: qualche indiscrezione sul loro esito si è avuta ma, ufficialmente, «devono essere ricontrollati». Secondo le prime ipotesi investigative, la gazzella dei carabinieri stava svoltando quando è arrivato il suv forse a forte velocità. A bordo dell’auto che era di pattuglia vi erano i due marescialli e il carabiniere che stavano per fermarsi per attivare un posto di controllo.