Protesta anti Nato a Napoli, centri sociali e antagonisti forzano cordone: scontri con la polizia

Hanno tentato di forzare il cordone della polizia e sarebbero stati “respinti” con una carica di alleggerimento una cinquantina di manifestanti che si erano riuniti oggi pomeriggio in corteo in via Toledo a Napoli. I manifestanti avrebbero tentato di forzare il cordone della polizia per provare a raggiungere il vicino Teatro San Carlo, dove è in programma il concerto per i 75 anni della Nato e inscenare un’ulteriore protesta. I poliziotti in assetto antisommossa hanno respinto i manifestanti.

Al momento non risultano feriti che hanno necessitato di cure mediche, ma alcuni sono rimasti contusi negli scontri. I manifestanti – che avevano preannunciato il corteo – sono partiti poco prima delle 18 dalla chiesa di Sant’Anna del Palazzo per raggiungere il teatro San Carlo, con striscioni pro Palestina e cori contro la Nato. Giunti poco prima di piazza Trieste e Trento, avrebbero tentato di forzare il cordone della polizia, ma sono stati respinti con una carica di alleggerimento.













