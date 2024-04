Napoli, querelle stadio. Adl insiste: “Bagnoli unica opzione”

“Mi sembra molto strano che il sindaco continui a parlare del Maradona ed aspetti una mia proposta, l’ho avvisato che il Maradona non potrà essere oggetto del Napoli» le parole di Aurelio De Laurentiis, tornato a parlare oggi dell’argomento stadio. «Con l’architetto Zavanella abbiamo fatto un approfondimento totale con dei sopralluoghi, per le modifiche dovremmo costruire uno stadio nello stadio, ed il Napoli dovrebbe giocare alcuni anni fuori. Il cantiere aperto non darebbe segni di tranquillità dal punto di vista della sicurezza, non potremmo lasciare un cantiere semi aperto».

Con 65 ettari a disposizione ci vorrebbero tanti parcheggi, uno stadio da 50-60mila posti che possa fare concorrenza agli altri stadi del mondo. I trasporti sono un falso problema, che differenza c’è tra piazzale Tecchio e Bagnoli?» ha continuato il patron azzurro. «Il Comune non ha mai fatto lavori in vent’anni al Maradona. Li ha fatti la Regione perchè ho grandi rapporti con il presidente De Luca».