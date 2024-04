Riapertura ponte Castel Volturno centro, Antonio Luise: “Lunedì grande giorno, frutto di forte cooperazione amministrativa”

137 Visite

CASTEL VOLTURNO. Lunedì 8 aprile sarà ufficialmente riaperto il ponte sul fiume Volturno nella città di Castel Volturno.

A distanza di quattro anni dalla chiusura al traffico, l’infrastruttura (oggetto di consolidamento strutturale), perno centrale di collegamento tra le località castellane poste a ridosso del fiume, presenterà una pavimentazione stradale totalmente rifatta, marciapiedi percorribili laterali con relative protezioni metalliche ed una pubblica illuminazione efficiente.

“Abbiamo affrontato molte difficoltà prima di giungere a questo risultato – commenta il consigliere comunale Antonio Luise -, ma il tempo ha premiato la determinazione e l’impegno dell’amministrazione comunale tutta e, in particolare, del sindaco Luigi Petrella. Al nostro gruppo va un grazie di cuore per un cooperazione che non è mai mancata, nonostante parecchie persone puntassero il dito contro di noi. Il mio pensiero va a tutti i residenti ed i commercianti che hanno sofferto particolarmente la chiusura del ponte”.

Luise ha voluto sottolineare come “in questi mesi, ne ho sentite di cotte e di crude, specie in questa fase di avvicinamento alle elezioni comunali. Tante parole pronunciate da chi non ha mai vissuto realmente la realtà comunale dall’interno, con tutte le difficoltà annesse. È stato detto che il ponte sia stato riaperto per il giro d’Italia o per le elezioni comunali: nulla di più falso. Questo territorio ha bisogno di persone che sanno quel che dicono e quel che fanno, che sono consapevoli di quanto sia complesso amministrare questo territorio e che riconoscano il valore di chi realmente lavora ed è dedito alla città di Castel Volturno. É per tale motivo che sento di ringraziare il primo cittadino, Luigi Petrella, per l’impegno incondizionatamente profuso”.













