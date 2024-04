Marano, Olimpiadi di matematica: tre alunni della D’Azeglio ammessi alle finali di Milano

213 Visite

Gentile direttore, da poco si sono svolte le Olimpiadi di matematica dell’università Bocconi di Milano. Dopo varie selezioni e competizioni, saranno ammessi alla finale di Milano solo 28 alunni della graduatoria di Napoli e provincia (categoria C2 -terza media) e ben tre di loro sono studenti maranesi, della scuola media Massimo D’Azeglio. Tutte le scuole e città hanno fatto dedica e plauso ai finalisti, perché non farle anche ai nostri ragazzi no? Bravissimi loro e orgoglio per la nostra città. Confido in lei per dare giusta soddisfazione a questi tre alunni meritevoli.

Si tratta di Porta Alessia, Pennone Simone Lorenzo, Guarino Roberta, tutti alunni di terza media della d’Azeglio. Parteciperanno alle finali il 25 maggio a Milano.













