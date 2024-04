CASERTA – LA POLIZIA LOCALE EMETTE UN DASPO URBANO A CARICO DI UN PARCHEGGIATORE ABUSIVO, ELEVA139 VERBALI PER SOSTA SULLE AIUOLE, 52 AL CODICE DELLA STRADA

118 Visite

La Polizia Locale di Caserta, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, nella mattina di domenica ha intensificato il controllo e monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire eventuali fenomeni di mancato rispetto delle normative contemplate dal codice della strada e lotta al parcheggio selvaggio. In località Via Verdi è stato fermato un parcheggiatore abusivo intento ad operare, a carico del quale è stato emesso il provvedimento di Daspo Urbano con allontanamento dal luogo per 48 ore e comminata una sanzione di euro 763,00. Nei pressi della stazione e della Reggia di Caserta sono stati elevati n.139 verbali per parcheggio nelle aiuole ed in tutto il territorio

n.52 verbali ai sensi del codice della strada per un totale di circa Euro 10.000,00.













