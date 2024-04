Conte: ‘io con Schlein se lei contro cacicchi e capibastone’

105 Visite

“Se lei volesse mantener fede all’impegno preso a marzo del 2023 quando fu acclarata segretario del partito democratico al grido di ‘libererò il partito democratico da ‘capibastone’ e ‘cacicchi’ lei troverebbe in me il più grande partner”. Il leader del M5S Giuseppe Conte commenta così, durante la registrazione della trasmissione “Accordi e disaccordi” che andrà in onda stasera alle 21.25 su Nove, la critica di Elly Schlein sul fatto che i 5 Stelle non faranno più le primarie con il Pd a Bari.

La critica che mi si muove sul sentire gli altri alleati prima di muovermi? “Io non ho detto a Elly Schlein sono ‘ultimativo’ e ‘definitivo’. Io le ho detto pensaci un attimo e fammi sapere”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe nella trasmissione “Accordi & Disaccordi”, in una registrazione della trasmissione che andrà in onda questa sera sul canale Nove, parlando delle primarie di Bari.

“Non è vero che quando abbiamo annunciato non ho avvertito Schlein. L’ho sentita 20 minuti prima e ci sono stato venti minuti al telefono”, ha aggiunto Conte.













