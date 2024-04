Voti comprati e rapporti inquietanti con mafiosi, le inchieste fanno tremare il Pd in tante regioni

120 Visite

Da Bari a Torino, passando per il Lazio fino alla Sicilia, E adesso il Pd di Elly Schlein trema per la compravendita dei voti. Perché quello che prende forma, dalle inchieste che travolgono i dem, è un sistema clientelare così radicato da permettere successi elettorali pagati a suon di contanti, posti di lavoro e perfino accessi privilegiati agli ospedali. Un modello Votopoli che si avvale spesso dell’intervento della mafia. E che, nonostante il tentativo di minimizzarlo a pratica locale dal palco di Bari, ora fa troppa paura al Nazareno, al punto da far mormorare a più di qualcuno «qui salta tutto». D’altronde in ballo c’è la questione morale, che soccombe al mercato dei voti. L’ultimo arresto è scattato a Torino, con un’operazione che ha portato alla luce le infiltrazioni della ‘ndrangheta negli appalti del Piemonte. È così che, insieme ai capi della locale dei Nirta-Pelle di San Luca, è finito in manette il ras del Pd, Salvatore Gallo, politico di lungo corso e padre di Raffaele, che è capogruppo Pd nel Consiglio regionale piemontese. Gallo senior è accusato di corruzione elettorale per le Comunali di Torino del 3-4 ottobre 2021.













