San Giorgio a Cremano. L’Esercito Italiano incontra gli studenti della scuola Massaia per parlare di cyberbullismo e sicurezza in rete

Sicurezza in rete”. L’ I.C. Massaia ha ospitato l’Esercito Italiano presso la scuola in via De Lauzieres, nell’ambito dell’iniziativa promossa dai militari per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e più in generale per portare a conoscenza gli adolescenti dei rischi legati ad un cattivo uso di internet e dei social network.

L’evento si è aperto con l’ingresso della Fanfara dell’8 Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta che ha suonato l’inno nazionale durante l’alzabandiera, dando il via alla giornata di informazione e condivisione con gli studenti. Presenti, oltre al Sindaco Giorgio Zinno, al Presidente del Consiglio Comunale Michele Carbone e all’assessore alla Scuola Giuseppe Giordano, il Vicequestore Donatella Grassi, il Luogotenente dei Carabinieri Francesco di Maio e il Luogotenente Antonio di Candio, L’esercito Italiano invece è stato rappresentato dal Maggiore Cartesio, delegato dal Gen. Claudio Minghetti, Comandante del Comando Forze Operative Sud. Dopo l’alzabandiera e la coinvolgente esibizione della Fanfara, a cui hanno preso parte tutti gli oltre 500 alunni della scuola secondaria di primo grado, si è svolto l’incontro nelle aule con esperti dell’esercito, introdotto dalla Dott.ssa Giancarla Minervini. Dall’incontro è emerso come la sicurezza informatica sia un argomento di vasta portata e di assoluta importanza, che riguarda non solo gli adolescenti ma anche gli adulti. E’ necessario però partire dai più piccoli per insegnare a non commettere errori che possono nuocere seriamente se stessi e agli altri.

“Grazie a questa campagna di sensibilizzazione dell’Esercito Italiano e grazie a dirigenti scolastici come Vincenzo De Rosa – ha detto Zinno – la platea scolastica può avere le competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate all’uso delle tecnologie digitali, migliorando anche la capacità di gestire in modo sicuro i propri dati. E’ attraverso queste virtuose sinergie che si genera conoscenza e si crea la cultura del rispetto, contrastando anche disagio sociale e dispersione scolastica”.













