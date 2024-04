Marano, il caso della nuova scuola a San Rocco. Izzo: “Ci sono i terreni dell’ex Ipab, dannoso regalare soldi ai privati”

Perché non ottemperare all’ indirizzo che la commissione prefettizia diede prima di lasciare l’ente comunale di allocare la scuola di San Rocco negli uffici della Sime, dove sono stati spesi già soldi pubblici per adeguamenti a struttura scolastica e avere nell’ immediato una scuola. Perché fare espropri con procedura lunga e costosa per costruire una nuova struttura scolastica, quando in zona vi è un’ terreno dell’ IPAB di proprietà del comune . Con questa misteriosa scelta dell’ amministrazione Morra i cittadini di S. Rocco e S. Marco vedranno la nuova struttura scolastica tra 5 anni nei migliori dei casi, viste i cavilli burocratici che spesso ingessano l’ inter burocratico normale . San Rocco ha bisogno subito di una scuola degna di questo nome e la soluzione dell’ubicazione della stessa negli uffici di via Puccini era la più aderente alla necessità di avere subito una scuola già dal prossimo anno e qualche sacrificio poteva essere sopportato dalle famiglie e non continuare nell’ immediato a mandare i propri figli in una struttura non scuola. Poi nel medio e lungo termine si poteva iniziare a pensare alla costruzione di una vera unità scolastica da ubicare sul terreno dell’ IPAB nella disponibilità dell’ ente comunale a costo zero. Ma sembrerebbe che l’ attuale amministrazione ribadisce quotidianamente che non vi sono risorse economiche nelle casse ma, quando poi potrebbe risparmiare fare economia si dimentica di questa esigenza. È il caso del palazzo del giudice di Pace dove vengono dati soldi a privati per centinaia di migliaia di euro, quando si potrebbero spostare gli uffici nel palazzo Marolla una volta ripristinati i luoghi . Adesso si vuole espropriare terreni privati con esborso di denaro pubblico per la costruzione della scuola. La città in questo momento ha bisogno di soluzioni alle tante tematiche che attanagliano negativamente la vita della collettività con percorsi sobri, sensati e urgenti, tenendo presente la tutela delle risorse economiche. Non bisogna cadere ancora nella sciatteria politica non oculata come quella degli anni scorsi che ha prodotto le attuali macerie socio – economiche. Ecco perché durante la campagna elettorale amministrativa accordi con tutti purché Izzo non vinca, in quanto il metodo e il metro di lavoro di Izzo avrebbe scardinato queste misteriose scelte.

Michele Izzo Consigliere Comunale