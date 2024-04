Napoli, Pizza Village 2024: la presentazione in municipio

67 Visite

Sarà presentata lunedì 15 aprile, alle ore 12.00 in sala Giunta del Comune di Napoli, la XII edizione del Napoli Pizza Village. Gli organizzatori della manifestazione, della società Oramata Grandi Eventi, unitamente al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, illustreranno i contenuti del programma 2024 e i progetti futuri del format che ha consentito alla città di Napoli, attraverso l’attrattiva turistica della manifestazione, di essere rappresentata nel mondo. L’appuntamento 2024, sempre più votato all’accoglienza di turisti internazionali, aprirà il ciclo di un tour che vedrà il Pizza Village, per il secondo anno consecutivo, a Milano e per la prima volta protagonista in una grande capitale Europea.

In occasione della conferenza stampa verranno illustrate le nuove partnership, le date ufficiali dell’evento partenopeo, che si svolgerà ancora una volta nell’area all’aperto della Mostra d’Oltremare, il Campionato Mondiale del Pizzaiolo – Trofeo Caputo. Inoltre, durante l’incontro in Sala Giunta, verrà presentata la road map di promozione del Napoli Pizza Village che toccherà oltre 18 Paesi della Comunità Europea, promuovendo la kermesse l’immagine e l’accoglienza della città di Napoli.













