Salute, impennata di ricoveri di bimbi per bronchioliti

Un inverno con tante bronchioliti in Italia nei bambini piccoli, causate dal virus respiratorio sinciziale senza avere per ora armi efficaci. Ma ci sarebbe un modo per tamponare la situazione. Ad illustrare la situazione all’Adnkronos Salute è Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali, che oggi a Roma al ministero della Salute ha promosso l’evento ‘La Sanità che vorrei – infezioni respiratorie’: «L’anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale, è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco Ema ma non ancora dalla nostra Aifa, mentre sarebbe fondamentale soprattutto nel bambino piccolo. Quando si è indifesi nei confronti del virus, non abbiamo oggi farmaci attivi contro questo virus e gli anticorpi monoclonali sono un’arma fondamentale per bloccare l’infezione. Ma la finalità di queste terapie è duplice: al momento della diagnosi, ma anche in fase di prevenzione con la profilassi perché il monoclonale riesce a proteggere per diversi mesi il bambino».













