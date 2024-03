Clan Gionta, Cavalieri e Gallo, blitz dei carabinieri: 12 arresti

70 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale si comunica che, in data odierna, i militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 12 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso nonché di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In particolare, dalle investigazioni sarebbe emersa:

– la presunta partecipazione di due indagati, rispettivamente, alle organizzazioni camorristiche denominate “clan Gallo – Cavalieri” e “clan Gionta”, operanti sul territorio di Torre Annunziata;

– la presunta esistenza di una parallela organizzazione dedita al traffico di droga, riferibile al “clan Gallo – Cavalieri” e destinata a rifornire le piazze di spaccio di Torre Annunziata.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













