Il bradisismo ai Campi Flegrei non si è mai fermato: “Ci saranno altre scosse”

51 Visite

Il bradisismo non è finito. E non è sbagliato credere che anzi ci saranno altri fenomeni sismici simili”. Ne parla a Fanpage.it il professor Giuseppe De Natale, Vulcanologo e dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (Ingv). De Natale dice che “finché ci sarà il sollevamento, continuerà anche l’aumento della pressione interna, e dunque la probabilità di terremoti anche più forti aumenta”. A distanza di un mese e all’indomani della scossa 3.4 con epicentro Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli, De Natale è tornato a parlare “a titolo personale e in base alle mie conoscenze scientifiche” del fenomeno bradisismo nei Campi Flegrei.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews