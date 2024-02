Svezia nella Nato: da ieri è realtà

87 Visite

Dopo mesi di trattative serrate e veti incrociati, ieri è stato il giorno della Svezia nella Nato. “Una giornata storica” l’ha definita il primo ministro svedese Ulf Kristersson, dopo che il parlamento ungherese ha ratificato la candidatura degli scandinavi. È crollata così l’ultima resistenza di Victor Orban, dopo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane. “I parlamenti di tutti gli Stati membri della Nato hanno votato a favore dell’adesione della Svezia alla Nato. La Svezia è pronta ad assumersi le proprie responsabilità per la sicurezza euro-atlantica” ha aggiunto Kristersson.

Il premier svedese non è stato l’unico a esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è intervenuto dopo il voto in Ungheria: “Accolgo con favore il voto del Parlamento ungherese a favore della ratifica dell’adesione della Svezia alla Nato. Ora che tutti gli alleati hanno approvato, la Svezia diventerà il 32esimo alleato della Nato. L’adesione della Svezia ci renderà tutti più forti e più sicuri”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews