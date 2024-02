Sardegna. Todde esulta, “sono il primo presidente donna della regione”

121 Visite

“Secondo i dati in nostro possesso si profila una nostra vittoria, sono il primo presidente donna della Sardegna”.

Lo ha dichiarato Alessandra Todde nella sede elettorale del campo largo, a Cagliari, aggiungendo: “Sono molto contenta e molto orgogliosa, credo che oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna”. E’ passata l’una di notte quando l’esponente cinquestelle arriva nel suo quartier generale e i dati di uno spoglio al contagocce le assegnano l’affermazione sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu al termine di una sfida al fotofinish. La tendenza delle ultime ore, quando anche i dati delle grandi città finalmente sono confluiti nel portale della Regione, hanno dato in vantaggio Alessandra Todde, candidata del campo largo a guida Pd-M5s: se questo troverà conferma, si tratterebbe della prima affermazione dell’alleanza rosso-verde laddove si è manifestata finora. “Cambia il vento, c’era chi non scommetteva neanche che arrivassimo fino a qui. Quella che si profila è una vittoria dei sardi anzitutto” dichiara Elly Schlein, segretaria del Pd. “La Sardegna ha scelto la nostra Alessandra Todde. E’ la prima presidente di regione del M5s, la prima donna alla guida della Sardegna. E’ una giornata indimenticabile” aggiunge il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews