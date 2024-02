Strage di Altavilla, si allarga l’inchiesta: ai magistrati i nomi degli adepti della setta dei “fratelli di Dio”

75 Visite

Potrebbe essere numerosa la setta frequentata da Massimo Carandente e Sabrina Fina, i due fanatici religiosi che avrebbero aiutato il muratore Giovanni Barreca a sterminare moglie e figli durante un rito di purificazione dal demonio e che secondo quanto trapelato dalle indagini venivano chiamati “fratelli di Dio”. Il gruppo religioso sarebbe infatti stato individuato e gli inquirenti avrebbero anche i nomi dei «fedeli» che incontravano la coppia e che con i due si riunivano in preghiera, proprio come Barreca. Gli adepti non sarebbero stati ancora interrogati. I militari attendono di analizzare il materiale contenuto nei cellulari e nei pc sequestrati ai tre indagati, grazie ai quali sarebbe stata ricostruita la setta.

Col passare dei giorni le indagini svelano anche particolari nuovi sul ruolo della figlia 17enne di Barreca, che ha confessato di aver partecipato alle torture e agli omicidi dei familiari: la madre Antonella Salamone e i figli Kevin, 16 anni, ed Emanuel di 5. La ragazza, che è detenuta in un carcere minorile, avrebbe usato il telefonino del fratello maggiore per fingere con gli amici che in casa tutto fosse normale. Nella villetta del palermitano invece si svolgevano i riti poi sfociati nelle violenze che hanno portato ai tre delitti.













