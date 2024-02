Tina Rispoli è il capo del clan Marino: le rivelazioni del pentito

136 Visite

Un «capo», dunque, almeno secondo Tamburrino, collaboratore che i giudici del Riesame hanno valutato «di estremo rilievo». Un «capo», soprattutto perché erede della fortuna del defunto marito, Gaetano Marino, detto «manomozza», assassinato sul litorale di Terracina il 23 settembre del 2012. La Rispoli sarebbe diventata un punto di riferimento economico per gruppi criminali con problemi di liquidità. Come accaduto per il clan Di Lauro e con Vincenzo Di Lauro in particolare che, per il rilancio del clan, si sarebbe impegnato su più fronti con conseguente necessità di finanziamenti. Come nel caso del contrabbando di sigarette, settore in cui, alla tradizionale attività di vendita, Di Lauro decise di avviare la produzione allestendo una vera e propria fabbrica.