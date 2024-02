Braccianti maltrattati a Sessa Aurunca, indagati quattro imprenditori di Marano

640 Visite

Costretti a lavorare undici ore al giorno, per tutta la settimana, picchiati con la cinghia se per la fatica si sedevano un attimo o lasciati senza cure dopo un malore. Così lavoravano “in avvilenti condizioni”, dieci braccianti immigrati, veri e propri schiavi della terra, senza diritti, scoperti dai carabinieri dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta. Indagati quattro imprenditori agricoli di Marano di Napoli ma coi terreni nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, nel Casertano. Al termine dell’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni, il gip ha emesso un’ordinanza con la quale si applica la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia. Ma i prossimi passi potrebbero essere l’amministrazione giudiziaria delle aziende agricole, come previsto dalla “legge anticaporalato” 199 del 2016, anche per tutelare il lavoro dei braccianti e la loro regolarizzazione come vittime di sfruttamento. Perché tali erano, come ci tengono a sottolineare in Procura, assicurando la massima attenzione su questi reati che colpiscono persone deboli.

Infatti, i dieci lavoratori “erano sottoposti dai datori di lavoro a patire gravose e avvilenti condizioni di impiego“, non solo privi del permesso di soggiorno ma anche di un regolare contratto di assunzione, totalmente in nero. Fino a undici ore al giorno piegati a raccogliere pomodoro, “l’oro rosso” delle campagne casertane, ma rosso anche di sofferenze. La procura, infatti, parla di “efferatezza delle violenze fisiche”. Cita così i colpi di cinghia di uno degli imprenditori contro i braccianti che per la fatica “osavano” sedersi per riposare. Oppure il caso di un lavoratore che, dopo aver avuto un malore, anziché essere trasportato in ospedale, era stato riaccompagnato a casa senza ricevere cure mediche. Il tutto con paghe che oscillavano tra i 30 e i 40 euro al giorno, lavorando tutta la settimana. Uno sfruttamento che è stato raccontato dagli stessi lavoratori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews