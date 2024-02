Caivano, trasporti potenziati: la decisione nel summit in prefettura

38 Visite

Potenziamento del trasporto pubblico locale presso il territorio di Caivano

Nella mattinata di ieri, si è tenuta, presso questa Prefettura, una riunione,

convocata dal prefetto di Napoli, dr. Michele di Bari, al fine di facilitare il

potenziamento del trasporto pubblico locale presso il territorio del comune di

Caivano.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Regione Campania e della

Città metropolitana di Napoli, la Commissione Straordinaria del Comune di

Caivano, il delegato del Commissario Straordinario di Governo per il

risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio di Caivano, nonché

rappresentanti delle società di trasporto pubblico locale Air Campania spa, Anm

spa, Eav srl.

Durante la riunione è stata condivisa la necessità di accelerare il potenziamento

del trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, al fine di consentire

alla cittadinanza di Caivano di usufruire di un servizio ritenuto strategico e vitale

per lo sviluppo dell’area.

In particolare, l’Air Campania spa ha assicurato circa l’estensione del servizio già

in essere presso il comune, interessante il Corso Umberto, che sarà potenziato di

circa il 40%, riattivando corse che erano in precedenza svolte dalla ex CTP, così

da potenziare il collegamento sia con la stazione dell’Alta Velocità di Afragola,

sia con le stazioni ferroviarie di Aversa e di Caserta.

Le società di trasporto pubblico locale, inoltre, hanno preso l’impegno di

verificare, a breve, le linee di servizio attivabili, tenuto conto delle effettive

esigenze della popolazione locale.













