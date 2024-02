Napoli, nuovo concorso: 114 mila domande per 222 posti

37 Visite

Ben 114 mila domande per 222 posti. Sono i numeri del nuovo concorso bandito dal Comune a inizio anno. Se n’è parlato ieri nella riunione della commissione Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, a cui ha partecipato la dirigente del personale Giuseppina Silvi. A tenere banco la delicata questione degli uffici a cui saranno destinati i prossimi assunti. Perché soprattutto per quanto riguarda la polizia municipale si vive un paradosso: il Comune bandisce i concorsi ma gli agenti in strada continuano a diminuire.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews