Incidente Andrea Mellone, il papà Genny sui social: “Vogliamo Giustizia, chi sa parli”

Vogliamo Giustizia per Andrea! Chi ha visto “qualcosa” dell’incidente il giorno 1 febbraio alle 22.45 su viale dei ciliegi a Chiaiano, deve parlare! Chi sa qualcosa deve avere il coraggio di testimoniare! Le indagini vanno avanti, ma vi prego, basta omertà! Ve lo chiedo con il cuore in mano. Ve lo chiede la famiglia, gli amici e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ve lo chiede soprattutto mio figlio Andrea con i suoi 17 anni e con i suoi sogni “spezzati” ancora in volo! Non è giusto! Non doveva andare così ! Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo la Verità, chiediamo solo Giustizia. Vi prego, restiamo uniti, restiamo umani. Andrea era figlio mio….ma da quel giorno maledetto è anche figlio vostro! – è quanto afferma in un lungo post su Facebook, Genny Mellone papà del piccolo Andrea morto più qualche settimana fa in un incidente a Chiaiano, le cui dinamiche sono ancora tutte da chiarire. “Chiede giustizia” Genny, ma sono tanti anche gli amici che in quella dinamica non ci vedono chiaro. Intanto le indagini sono affidate alla Polizia Municipale.













