Marano, la morte di Andrea Mellone. Il papà: “Vogliamo giustizia, chi ha visto parli”

293 Visite

“Vogliamo Giustizia per Andrea ! Chi ha visto “qualcosa” dell’incidente il giorno 1 febbraio alle 22.45 su viale dei ciliegi a Chiaiano, deve parlare ! Chi sa qualcosa deve avere il coraggio di testimoniare ! Le indagini vanno avanti, ma vi prego, basta omertà ! Ve lo chiedo con il cuore in mano . Ve lo chiede la famiglia, gli amici e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ve lo chiede soprattutto mio figlio Andrea con i suoi 17 anni e con i suoi sogni “spezzati” ancora in volo ! Non è giusto ! Non doveva andare così ! Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo la Verità, chiediamo solo Giustizia. Vi prego, restiamo uniti, restiamo umani. Andrea era figlio mio….ma da quel giorno maledetto è anche figlio vostro!”.

Queste le parole di Gennaro Mellone, papà di Andrea.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews