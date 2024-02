Marano, il ballo del mattone. Izzo: “Saremo inflessibili, no ad altro cemento nemmeno sotto forme diverse”

79 Visite

La strategia diversificata che sì vorrebbe attuare per le richiesta di edificabilità non più per lottizzazione ma per micro richieste non ci troverà impreparati. Come abbiamo più volte dichiarato durante la campagna elettorale siamo per cemento zero sul territorio della città di Marano, tanto è vero che l’ attuale Sindaco in un intervista tenne a dire che al posto del cervello avevo il cemento. Ed aveva ragione perché negli anni ero stato costretto a respirare polvere di cemento dalle lottizzazioni delle lobby affaristiche del cemento che risucchiavano pian piano tutto il verde del nostro territorio, riducendolo in una enorme colata di cemento privo di ogni essenziale servizio. La nostra scelta del cemento zero è la risultanza di un monitoraggio che ci riporta: sul territorio nostrano c’è un pregresso di condono dell’ 85-87 ancora non quantificabile, di conseguenza non si sanno ancora quanti vani andranno condonati. Vi è un enorme invenduto e non si capisce perché c’è la volontà di costruire ancora, in passato la storia ci ha raccontato che il cemento spesso rimpinguava le casse dell’ antistato a discapito della tutela dell’ ambiente. Con il territorio che veniva vilipeso e offeso da palazzinari senza scrupoli che hanno trasformato la città di Marano in un deserto di vivibilità senza servizi e anima. Come da impegno preso con gli elettori sarò paladino del territorio sul quale va riqualificato il centro storico , (su questo tema si può aprire un serio confronto con la parte d’ imprenditoria edile sana). Il PUC deve contenere aree a verde, centri ludici ricreativi e scuole, in particolare nelle periferie della città, San Marco e S. Rocco. Non indietreggerò sulla mia convinzione di cemento zero di un millimetro ( come aveva raccomandato anche la commissione prefettizia prima di lasciare la guida dell’ente comunale), al cospetto di richieste di edificabilità (vedi quella giunta all’ufficio tecnico nei primi giorni del mese di agosto u.s. per una costruzione di 12 appartamenti in zona Giovanni Falcone) da parte della società Sarracino su di un suolo standard. A questi ribadisco il mio impegno per la tutela del territorio esercitando il mio ruolo Istituzionale e le prerogative di verifica e controllo che lo stesso mi attribuisce, nella consapevolezza di ribadire un No secco al cemento indiscriminato.

Michele Izzo Consigliere Comunale













