Pozzuoli città dell’amore, cinque giorni di eventi per San Valentino e Carnevale

La città di Pozzuoli si prepara a San Valentino e Carnevale con cinque giorni di eventi che andranno in scena nelle strade dell’amore del centro storico, a Piazza della Repubblica e a Piazza a Mare. Si parte domani con il “Disco One Ice” con DJ set dalle 21 alle 24, evento che trasformerà la pista di ghiaccio e la piazza con vista sul golfo in una grande discoteca all’aperto. Lunedì 12 febbraio invece sarà la volta del “Carnival Party in maschera & Show by Level Up Studio” dalle 15.30 alle 18, evento tutto dedicato al Carnevale. Terzo appuntamento, dedicato alle coppie, andrà in scena ancora a Piazza a mare con il “Valentine’s Day“ in programma per martedì 13 febbraio dalle ore 21 alle ore 24. Inoltre giocolieri, sputafuoco e altri personaggi si esibiranno nel giorno di Carnevale (dalle 16 alle 20) in Piazza della Repubblica e lungo le “strade dell’amore”.

A via Cosenza e Vico Torrione, infatti, sono stati installati cuori giganti, ombrellini, luci rosse e sono state affisse frasi d’amore in ogni angolo per #Pozzuoliinlove, la manifestazione organizzata dai commercianti del centro storico. Inoltre da oggi (fino a domenica 11 febbraio) Piazza della Repubblica ospiterà la Festa del Cioccolato, con il pool dei maestri cioccolatieri dell’associazione “Choco Amore” che in collaborazione con l’associazione “Arte e Mestieri” esibiranno le delizie del “cibo degli Dei”.

«Pozzuoli è viva e si prepara a cinque giorni all’insegna del divertimento e dell’amore nelle sue strade trasformate in suggestivi luoghi romantici. Tutto ciò grazie all’impegno dei commercianti, del sindaco Manzoni e del vicesindaco Monaco che hanno reso attraente e a misura di tutti, dai più piccoli ai più grandi, il nostro centro storico» spiega l’assessore al commercio di Pozzuoli Titti Zazzaro.













