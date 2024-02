Vodafone down, problemi in tutta Italia

87 Visite

Problemi sulla rete Vodafone, soprattutto per quanto riguarda il traffico dati. È hanno denunciato diversi utenti in tutta Italia intorno a metà giornata. Disservizi rilevati ampiamente anche dal sito downdetector, che registra un picco di segnalazioni a partire dalle 13 circa. La maggior parte proprio riguardo ai problemi di navigazione. “Vodafone si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G”, ha fatto sapere la società. “L’azienda comunica di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi”.

A essere coinvolti sono stati anche gli utenti di Ho e PosteMobile. Moltissime le segnalazioni di difficoltà sulla rete per i clienti dei due operatori, che si appoggiano entrambi proprio sulla rete Vodafone. È sempre downdetector a fornire una mappa in tempo reale delle segnalazioni arrivate. I disagi si sono registrati in tutta Italia, con una maggiore concentrazione nel Centro-Nord per quanto riguarda gli utenti Vodafone.













