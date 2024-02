Qualiano, attivo nelle scuole il servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità

140 Visite

Questa Amministrazione ha voluto fortemente la realizzazione del progetto, in collaborazione con tre cooperative scelte dai genitori, per fornire sostegno educativo e garantire continuità ai nostri ragazzi attraverso percorsi personalizzati e finalizzati a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale del singolo alunno.

Lavoreremo, negli anni a seguire, affinché il servizio possa essere erogato in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, a fronte di un auspicato snellimento delle procedure burocratiche.

Quest’anno partiamo prima dell’anno scorso – poiché il progetto, nel 2023, aveva avuto il via ad Aprile – ma non ci accontentiamo.

Simbolico poter dare questo annuncio proprio oggi poiché, come ogni anno il primo venerdì di Febbraio, celebriamo la Giornata dei calzini spaiati: un inno alla solidarietà, al rispetto reciproco e alla diversità, vista non come un limite ma una ricchezza.