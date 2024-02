Tredicenne stuprata, restano in carcere anche tre maggiorenni. Uno ai domiciliari

Il provvedimento accoglie la richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e della sostituta Anna Trinchillo. Sono così sei le persone in carcere per la violenza sessuale del 30 gennaio scorso avvenuta nei bagni pubblici della Villa Bellini, a Catania, davanti al fidanzatino 17enne della vittima. Ieri il gip per i minorenni aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare per tre.

I sette fermati hanno tutti età comprese tra i 15 e i 19 anni e sono di origine egiziana. Sono due le Procure che attualmente indagano: quella distrettuale e quella per i minori.