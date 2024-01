MARANO, VIA VALLESANA CHIUSA. SINDACO E GIUNTA ACCETTANO LA PROPOSTA DI ACCORDO CON I PRIVATI PER LA RISOLUZIONE DELLA QUERELLE

306 Visite

La giunta comunale, con apposito atto di indirizzo, su proposta del Sindaco Morra, ha approvato una delibera con la quale dà mandato all’ingegnere Napoli, responsabile lavori pubblici dell’ente, di adottare tutti i provvedimenti necessari alla risoluzione della querelle relativa alla chiusura di via Vallesana, al civico 15. Adottare, in pratica, i provvedimenti che fanno seguito alla perizie eseguite dal tecnico nominato dal tribunale e dal consulente tecnico di parte, ingegner Villamaino, in forza all’ufficio tecnico. La transazione tra le parti (signori Ruggiero, viene indicato in delibera) farà spendere al Comune più soldi, rispetto a quanto ipotizzato dall’ingegnere dell’Ente, ma allo stesso tempo consentirà, in tempi si spera, la riapertura della strada poiché il Comune non dovrà attendere i tempi, talvolta lunghi, di una causa giudiziaria con la controparte. I proprietari dello stabile a rischio crollo attribuiscono le colpe al Comune che non avrebbe manutenuto a dovere la rete idrica.

Nella delibera, però, pur evidenziando la “vantaggiosità di addivenire a un accordo”, non viene fatta alcuna menzione esplicita sul quantum in termini economici o di altra natura. Si richiamano sommariamente solo le relazione (tra l’altro non allegata) e i relativi protocolli ma il cittadino che legge l’atto non riesce in alcun modo a ricostruire la dinamica degli eventi.

Eppure gli atti amministrativi devono contenere di norma un preambolo con atti e fatti, se presenti anche di natura giuridica, l’indicazione delle varie fasi che hanno interessato il procedimento amministrativo, un’adeguata motivazione ma non solo ribadita a parole ma anche evidenziata da presupposti di fatto e le ragioni giuridiche o di altra natura (ordine pubblico o altro) che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.













