Ennesima strada chiusa nel centro storico di Marano, adesso tocca chiudere Largo Davino, adiacente via Ranucci chiusa da 3 mesi e a pochi metri da via Vallesana chiusa da 2 anni. Oramai il centro storico con le strade chiuse oltre a provocare disagi per i cittadini farà morire le piccole attività commerciali.