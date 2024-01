Marano, lo scandalo del Giudice di Pace raccontato tante volte. Il Consigliere De Stefano denuncia il tutto ai carabinieri e Corte dei Conti

79 Visite

Dopo le nostre reiterate denunce, qualcosa sembra muoversi. Nella giornata di oggi, il consigliere comunale di minoranza, Salvatore De Stefano, ha protocollato presso la locale compagnia dei carabinieri, inoltrando gli atti alla Corte dei Conti, una denuncia sulla scandalosa vicenda del Giudice di Pace.

Come si ricorderà dai nostri tanti articoli, la struttura in cui sorge oggi il Giudice di Pace era di proprietà comunale e doveva servire come ufficio per il centro per l’impiego. Sorse con un finanziamento europeo, ma il Comune lo adibì fin da subito per altri scopi. Ci riferiamo agli anni 2007-2008, in piena gestione Perrotta e con l’attuale sindaco in veste di consigliere comunale. L’ente comunale non perfezionò gli espropri e, dopo anni, ricorsi e tarantelle varie, i germani Cavalli hanno ottenuto la titolarità dei due terzi dell’edificio. Uno scandalo ciclopico acuito dal fatto che il Comune deve versare ai nuovi titolari non solo indennità di occupazione del passato ma anche i canoni di fitto – assieme ad altri enti che usufruiscono della struttura giudiziaria – per l’attuale e futura occupazione dell’immobile. Soldi dei contribuenti.

De Stefano chiede ora che l’autorità giudiziaria e la magistratura contabile indaghino sulle responsabilità, a partire da quelle dell’ufficio tecnico e dei vari responsabili alternatisi nel corso degli anni. “L’ex assessore De Nigris parla di fascicoli scomparsi all’ufficio legale e che poi ricompaiono”. E ancora: “l’ex dirigente Micillo aveva invece stretti legami con i neo proprietari”. Riferisce di una delibera annunciata ma mai inviata alla Corte dei Conti e di una gestione attuale che “per favorire il privato – è scritto nella denuncia – promuove una convenzione tra i comuni del circondario e si rende anticipatario delle somme mensili pur essendo in dissesto finanziario”.

“Riteniamo – scrive ancora il consigliere – che carabinieri, Mef e Corte dei Conti debbano indagare su quanto accaduto”. Si parla inoltre dell’apertura di un varco sull’area di proprietà comunale e due vetrine di esposizione”.













