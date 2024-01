FONDI PER LA COESIONE, 70 ASSUNZIONI IN REGIONE CAMPANIA

69 Visite

La Giunta regionale ha deliberato l’adesione alla manifestazione di interesse – nell’ambito del Programma nazionale “Capacità per la Coesione 2021-2027” – per la selezione e successiva assunzione a tempo indeterminato, nella propria dotazione organica, di 70 unità di personale con competenze tecniche e specialistiche da adibire, con la qualifica di funzionario, all’attuazione dei Programmi regionali finanziati con fondi per la coesione.













