Successo di misura (2-1) dell’Atletico Marano, che si impone in casa sul Procida. Gara bella e combattuta, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. L’Atletico sfiora il gol in svariate occasioni. In rete per i puma di mister Bocchetti Mangiapia e Luongo. Buona prova anche degli isolani, combattivi fino al termine delle ostilità.













