Avanti Quarto all’attacco. “Capannoni e autorizzazioni temporanee, qualcosa non quadra”

77 Visite

Noi, componenti del gruppo consiliare Avanti Quarto, siamo sempre più sconcertati da quanto emerge sulle testate giornalistiche nazionali riguardo l’attuale amministrazione comunale. Nella giornata del 24.01.2024 il Tg regionale Campania divulgava un’irregolarità concernente una struttura, precisamente un’opera temporanea. Tale notizia è stata diffusa anche dal Corriere del Mezzogiorno nella giornata di ieri. I carabinieri forestali hanno sequestrato un’area in cui era stato realizzato un capannone industriale, dove

l’autorizzazione avrebbe previsto solo una tettoia temporanea. Siamo esterrefatti poiché il nostro gruppo opera nell’interesse della collettività cittadina, e in queste funzioni il 21.12.2023 avanzava una forte discussione in aula consiliare a seguito di una nostra interrogazione proprio su questo tema: le concessioni per opere temporanee. L’interrogazione era spinta dal modus operandi dell’amministrazione, poco

trasparente e intrinseco di incertezze. Al termine del dibattito le nostre perplessità sono state alimentate dalle seguenti parole dell’attuale Sindaco: “Risultano circa 11 strutture temporanee secondo l’articolo sopra citato (si parlava dell’art. 6 lettera 6 bis del D.P.R 380/01)”. Ci assalgono ancora mille dubbi. Come è possibile che un’amministrazione comunale, che governa il territorio attraverso gli uffici, non riesce a dare

spiegazioni precise in merito ad un argomento così importante? Come è possibile che poi escono capannoni che non hanno alcun requisito di opera temporanea, senza che nessuno lo sapesse? Sembrerebbe che l’attuale amministrazione non abbia il controllo del territorio e degli uffici, dunque in questo caso dovrebbero dimettersi. O peggio, potrebbe essere che abbiano troppo controllo. E in questo caso dovrebbero dimettersi ugualmente. In merito abbiamo fatto una richiesta d’accesso agli atti e valuteremo le validità di tutte le autorizzazioni temporanee presenti sul territorio. Dopo il servizio di Striscia la Notizia

(vicenda custodi abusivi) e questa recentissima pare evidente la poca trasparenza e legalità, che si respira nella nostra città.

Nota stampa Avanti Quarto













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews