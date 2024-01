La visita psichiatrica, poi l’orrore: 46enne uccide il marito a coltellate

226 Visite

Orrore in una viletta di Martinengo, nella Bergamasca, dove una donna di 46 anni, Caryl Meneghetti, originaria di Vercelli, ha ucciso a coltellate il marito, Diego Rota, di 56 anni. A quanto si apprende, pare che la 46enne sia affetta da disturbi psichiatrici. Ieri mattina era stata accompagnata all’ospedale di Treviglio perché aveva le allucinazioni e poi dimessa con una terapia farmacologica dai medici del reparto di Psichiatria. Già tre anni fa era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio. La coppia ha una figlia di 5 anni che, su disposizione della Procura dei Minori di Brescia, è stata affidata ai familiari.

L’omicidio

Il delitto si è consumato attorno alle ore 23.30 di ieri sera in un’abitazione di via Cascina Lombarda, una strada chiusa e isolata, alla periferia di Martinengo. Il 56enne, che faceva il falegname, sarebbe stato ferito mortalmente al collo con un coltello da cucina mentre si trovava in camera da letto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio, guidati dal comandante Antonio Rosario Stanizzi, e i militari del nucleo investigativo di Bergamo. La donna, compatibilmente con le sue condizioni di salute, è stata accompagnata in caserma per essere interrogata e poi trasferita in carcere con l’accusa di omicidio.













