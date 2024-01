Marano, consulta disabili. Fanelli: “La città soffre mentre Morra e i suoi sono impegnati a fare fronte alle cambiali elettorali”.

147 Visite

Mentre il problema politico della maggioranza si consuma sulle cambiali elettorali la città soffre. Ieri mi ha scritto una cittadina chiedendomi se fosse stata istituita a Marano la consulta dei disabili. Ho sottolineato continuamente la necessità di istituire la CONSULTA dei DISABILI. Le consulte sono sancite dallo Statuto comunale e una delibera di consiglio comunale ne ha sancito l’istituzione. A tutt’oggi manca un regolamento approvato in consiglio comunale e l’istituzione della stessa. Una consulta importante anche come strumento propedeutico alla realizzazione del P.E.B.A. ( piano eliminazione delle barriere architettoniche). Ne ho parlato più volte anche durante le assemblee per il Piano Urbanistico Comunale. L’ istituzione della CONSULTA dei DISABILI è stata oggetto anche di una mia interrogazione durante la seduta di Question Time del 27 Novembre A sei dalla proclamazione del Sindaco la giunta è ancora monca di un/una assessore/a alle POLITICHE SOCIALI e ai LAVORI PUBBLICI. Mentre continua il walzer delle richieste e delle cambiali elettorali la parte più fragile della città attende risposte. I problemi politici all’interno di una maggioranza eterogenea e con l’assenza di una visione chiara non possono essere scaricati sulla pelle delle persone. Il Sindaco si assuma la responsabilità fino in fondo degli alleati che si è scelto . Stefania Fanelli consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti













