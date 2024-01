BROS ESCLUSI DA TUTTO CHIEDONO UN INCONTRO UFFICIALE AL VICE PRESIDENTE BONAVITACOLA

162 Visite

Un incontro ufficiale con l’onorevole Fulvio Bonavitacola, in merito alla difficile situazione che affligge i disoccupati partecipanti al progetto avviato con la platea “B.R.O.S.” , istituita con la DGR N. 342/2008, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni disagiate e di disoccupazione prolungata.

Nonostante il sostegno economico triennale e la partecipazione a corsi di formazione, la realtà attuale svela lacune nell’efficacia del progetto, con solo una parte dei beneficiari che ha raggiunto un’occupazione.

La protesta incentrata sull’esclusione da progetti regionali nonostante competenze identiche, evidenzia ingiustizie nelle politiche occupazionali. La mancanza di trasparenza nelle selezioni, con numerosi inserimenti nell’elenco di riserva senza risposte concrete, alimenta giustamente le critiche.

È imperativo che le istituzioni regionali assicurino trasparenza e giustizia nelle proprie politiche per il lavoro, evitando qualsiasi forma di discriminazione o favoritismo. Questa vicenda complessa e controversa merita un’attenzione approfondita.

Le richieste dei disoccupati Bros, mirate al rispetto dei diritti paritari e all’implementazione di modalità agevolate per assunzioni a tempo indeterminato, rappresentano una sfida chiara alle politiche regionali sull’occupazione. La discriminazione persistente non può essere ignorata, e la vostra azione responsabile è fondamentale per ristabilire l’equità e la fiducia nella nostra comunità.

In particolare, chiedono di:

Garantire il rispetto dei diritti paritari dei disoccupati Bros, assicurando che vengano onsiderati in modo equo nelle selezioni per progetti regionali;

Implementare modalità agevolate per le assunzioni a tempo indeterminato dei disoccupati Bros, al fine di favorire il loro inserimento stabile nel mercato del lavoro;

Istituire un tavolo di confronto con i rappresentanti dei disoccupati Bros, per discutere di soluzioni concrete per superare le ingiustizie che affliggono questa platea.

Solo un intervento urgente e deciso da parte delle istituzioni coinvolte, potrà garantire un futuro più equo e dignitoso per questi cittadini.

Inoltre chiedono che le loro voci siano ascoltate e di agire con urgenza per cambiare questa situazione ingiusta. L’adozione di misure concrete e compassionate sarà fondamentale per un futuro migliore per tutti.

Infine la politica ha il dovere di intervenire per garantire giustizia e equità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione sociale. La loro azione in questa vicenda è un test decisivo per la loro credibilità e per il futuro della nostra regione.













