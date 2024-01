“Ti faccio fare la fine di Giulia”, marito violento in carcere

76 Visite

“Ti faccio fare la fine di Giulia”: così un marito violento si è rivolto alla moglie, minacciando di ucciderla e facendo riferimento al tragico femminicidio di Giulia Cecchettin.

L’uomo, di 36 anni, è stato arrestato a Villa Literno (Caserta) dai carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte dai carabinieri di Villa Literno e Casal di Principe sulla base della denuncia presentata dalla vittima, è emerso che l’uomo, dal 2020, avrebbe ripetutamente compiuto violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie, aggredendola anche davanti al figlio di pochi anni, e minacciandola di morte nel caso in cui l’avesse denunciato.

La donna, di 43 anni, ha però trovato il coraggio di recarsi dai carabinieri e denunciare l’incubo vissuto.













