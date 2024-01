La voce del cittadino. Marano, corso Europa: “L’abbandono è totale”

135 Visite

Gentile Direttore,

siamo costretti a ritornare sull’argomento del degrado al Corso Europa. Avevamo segnalato alcuni gravi problemi come quello ad esempio delle scale che dal Corso Europa portano allo Stadio ed alle scuole. Ebbene l’altra sera una persona anziana è caduta perché manca completamente da mesi l’illuminazione. Inoltre, sempre da mesi, a causa di cittadini incivili e mancanza di interventi da parte del comune, in quel punto si è formata una vera e propria discarica. E poi c è anche il problema dell’ occupazione dei marciapiedi e delle aiuole da parte dei negozianti e l abbandono di rifiuti sugli stessi. Ed infine la sosta selvaggia che crea difficoltà alla circolazione delle auto ma soprattutto degli autobus pubblici. L’unica cosa che sembra funzionare bene è il controllo e le sanzioni per chi non rispetta le strisce blu, ma è facile intuire perché. Grazie sempre per la sua disponibilità.

Raffaele (Marano)













