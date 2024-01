133 Visite

Polveriera Case Nuove: il gip ha convalidato l’arresto dei cinque giovani trovati dalla Squadra mobile in un appartamento di via Nuova Poggioreale durante le indagini scattate per il ferimento di Nicola Giuseppe Moffa, 18 anni. Agguato avvenuto mercoledì nella zona della Case nuove durante il quale è stata gravemente ferita per errore una donna di 67 anni ricoverata ancora in prognosi riservata in ospedale.













